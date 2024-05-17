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АПСОРБИН САШЕ порошок для оральной суспензии саше, №10 - Запорожье (594093) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок для оральной суспензии (7)
138,00
Экономия: -36,60 грн
101,40 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (2)
126,00
Экономия: -24,60 грн
101,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
112,74
Экономия: -11,91 грн
100,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1), саше (1)
103,86
Экономия: -4,86 грн
99,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
111,73
Экономия: -7,23 грн
104,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: порошок для оральной суспензии (7)
110,07
Экономия: -8,23 грн
101,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
113,67
Экономия: -10,60 грн
103,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: саше (8)
91,40 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: саше (8)
114,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
106,49
Экономия: -6,49 грн
100,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
120,00
Экономия: -18,60 грн
101,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
104,03
Экономия: -5,03 грн
99,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: порошок для оральной суспензии (1)
109,25
Экономия: -6,17 грн
103,08 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: саше (8)
91,40 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: саше (5)
91,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: саше (8)
91,40 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: порошок для оральной суспензии (6)
108,02
Экономия: -5,74 грн
102,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: порошок для оральной суспензии (5)
115,07
Экономия: -6,71 грн
108,36 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 41 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: порошок для оральной суспензии (2)
110,67
Экономия: -12,41 грн
98,26 грн