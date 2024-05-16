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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНАЦены в аптеках

БАТОНЧИК ФРУКТОВЫЙ FRUIT ENERGY ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 30 г, №1 - Киев (406684) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (24)
17,74
Экономия: -3,20 грн
14,54 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (10)
17,35
Экономия: -2,17 грн
15,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (6)
17,73
Экономия: -2,29 грн
15,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (12)
19,23
Экономия: -2,71 грн
16,52 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (12)
21,46
Экономия: -2,20 грн
19,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (11)
21,20
Экономия: -3,56 грн
17,64 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (10)
17,78
Экономия: -1,53 грн
16,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (23)
19,16
Экономия: -3,26 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
Всего: упаковка (12)
19,55
Экономия: -3,72 грн
15,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (12)
18,87
Экономия: -1,19 грн
17,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (10)
19,09
Экономия: -2,20 грн
16,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (24)
21,52
Экономия: -1,73 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 22
Всего: упаковка (7)
19,26
Экономия: -2,13 грн
17,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (12)
19,18
Экономия: -1,58 грн
17,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (9)
21,02
Экономия: -1,59 грн
19,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (10)
17,63
Экономия: -1,68 грн
15,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (5)
19,00
Экономия: -2,26 грн
16,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (8)
19,43
Экономия: -1,66 грн
17,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 87
Всего: упаковка (24)
21,59
Экономия: -2,06 грн
19,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: упаковка (12)
21,72
Экономия: -2,64 грн
19,08 грн