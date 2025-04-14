Киев
Грипофитол (Gripofitol)

Грипофитол (Gripofitol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 33 аптеках в Одесса
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
52,01 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,19 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,82 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,84 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,00 грн
Верона
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
4.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 41-А
5.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Независимости, 9
5.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
6.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
7.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,54 грн
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