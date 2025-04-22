Николаев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Николаев
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,80 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,63
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,19
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Аптека оптовых цен
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
44.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 4
58.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"