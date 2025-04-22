Киев
Грипофитол (Gripofitol)

Грипофитол (Gripofitol)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Николаев
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,40
Экономия при брони: -25,80 грн
68,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
52,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,63
Экономия при брони: -6,17 грн
88,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,19
Экономия при брони: -5,73 грн
88,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
5.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,77 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Кухарева, 2
44.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,41 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 15:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 4
58.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,75 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
49,55 грн
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