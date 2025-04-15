Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,33
Экономия при брони: -2,86 грн
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Аптека низких цен
Сокольники, ул. Трускавецкая, 125
5.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,33
Экономия при брони: -5,87 грн
Пульс
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
6.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,21
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека оптовых цен
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
9.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
69,09
Экономия при брони: -0,35 грн
Пульс
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"