Киев (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,11
Экономия при брони: -3,65 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,15
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,92
Экономия при брони: -6,37 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,86
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,39
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"