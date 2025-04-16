Киев
Грипофитол (Gripofitol)

Грипофитол (Gripofitol)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 40 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
49,55 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
69,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
74,35 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,55 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,29
Экономия при брони: -5,74 грн
89,55 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,76
Экономия при брони: -5,20 грн
87,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
51,97 грн
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