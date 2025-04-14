Киев
Грипофитол (Gripofitol)

Грипофитол (Gripofitol)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 109 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,98 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,67 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
59,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,02 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,91 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
59,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,41 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
71,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,61 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,64 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Гриппофитол фиточай фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,83 грн
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