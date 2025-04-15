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Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)
Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)
Львов
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
458.1 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
117,80
Экономия при брони:
-28,57 грн
89,23
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
473.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
111,00
Экономия при брони:
-26,92 грн
84,08
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
87,00
Экономия при брони:
-1,74 грн
85,26
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
618.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
106,60
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
618.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
619.0 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10
грн
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