Киев
Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)

Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
111,00
Экономия при брони: -26,92 грн
84,08 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
87,00
Экономия при брони: -1,74 грн
85,26 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
10.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
117,80
Экономия при брони: -28,57 грн
89,23 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
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Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
430.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
430.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
431.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
106,60 грн
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