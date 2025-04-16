Киев
Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)

Актофуд-чистотел (Aktofud-celandine)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
244.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
244.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
93,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
246.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
106,60 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
87,00
Экономия при брони: -1,74 грн
85,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
347.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "АКТОФУД-ТРАВА ЗДОРОВЬЯ (ЧИСТОТЕЛ)" таблетки 0.4 г банка №90
Даника Фирма
111,00
Экономия при брони: -26,92 грн
84,08 грн
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