Жмых пищевой из зародышей пшеницы
Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
72,27
Экономия при брони: -2,17 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
72,27
Экономия при брони: -2,17 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
40,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
40,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
72,27
Экономия при брони: -2,17 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
40,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
72,27
Экономия при брони: -2,17 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 94/1
8.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
9.6 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
72,27
Экономия при брони: -2,17 грн
Будь здоров
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
9.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
40,70
Экономия при брони: -1,22 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
9.9 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ ЖМЫХ ПИЩЕВОЙ ИЗ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ 190 г №1
Агросельпром
52,36
Экономия при брони: -1,57 грн