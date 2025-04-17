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Витавит здоровье (Vitavit health)
Витавит здоровье (Vitavit health)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
163,49
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
141,00
Экономия при брони:
-2,00 грн
139,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
121.5 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
146,93
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
139,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
139,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
167,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
167,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
150,00
Экономия при брони:
-11,00 грн
139,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
131.9 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
154,94
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
297.9 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
163,69
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
149,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
139,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 262
365.9 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
163,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
383.2 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
154,19
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
385.0 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
155,49
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
385.5 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
156,58
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
386.1 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
155,02
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
386.2 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
162,69
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
388.3 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
154,77
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
148,00
Экономия при брони:
-10,00 грн
138,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
416.9 км
ВИТАВИТ ЗДОРОВЬЕ 0.4 г капсула №36
Красота и Здоровье
162,64
грн
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