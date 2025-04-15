Диабетекс баланс (Diabetex balance)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
343,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
352,39
Экономия при брони: -40,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
309,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
354,40
Экономия при брони: -46,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
350,63
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
357,52
Экономия при брони: -36,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
355,30
Экономия при брони: -47,73 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
357,80
Экономия при брони: -37,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
362,42
Экономия при брони: -55,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
361,53
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера