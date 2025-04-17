Диабетекс баланс (Diabetex balance)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
368,08
Экономия при брони: -53,67 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
357,56
Экономия при брони: -43,15 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера