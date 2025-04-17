Киев
Диабетекс баланс (Diabetex balance)

Диабетекс баланс (Diabetex balance)

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
349,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
347,51 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
348,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
368,08
Экономия при брони: -53,67 грн
314,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
357,56
Экономия при брони: -43,15 грн
314,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
303,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
303,32 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное