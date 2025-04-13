Киев
Диабетекс баланс (Diabetex balance)

Диабетекс баланс (Diabetex balance)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 419 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
358,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
321,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
391,20
Экономия при брони: -70,80 грн
320,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
292,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
350,02
Экономия при брони: -50,83 грн
299,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
349,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
287,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
360,12
Экономия при брони: -29,17 грн
330,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
354,80
Экономия при брони: -34,40 грн
320,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
356,24
Экономия при брони: -14,69 грн
341,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
353,78
Экономия при брони: -58,51 грн
295,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
319,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
297,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
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