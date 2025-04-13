Диабетекс баланс (Diabetex balance)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 419 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
391,20
Экономия при брони: -70,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
350,02
Экономия при брони: -50,83 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
360,12
Экономия при брони: -29,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
354,80
Экономия при брони: -34,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
356,24
Экономия при брони: -14,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
353,78
Экономия при брони: -58,51 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн