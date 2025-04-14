Диабетекс баланс (Diabetex balance)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
356,45
Экономия при брони: -37,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
359,98
Экономия при брони: -69,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
360,97
Экономия при брони: -42,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
365,29
Экономия при брони: -47,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера