Диабетекс баланс (Diabetex balance)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
368,29
Экономия при брони: -37,57 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
354,80
Экономия при брони: -46,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
360,93
Экономия при брони: -29,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
351,00
Экономия при брони: -20,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
352,18
Экономия при брони: -22,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
364,39
Экономия при брони: -34,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
356,42
Экономия при брони: -25,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
332,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
364,25
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
356,30
Экономия при брони: -14,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Диабетекс Баланс таблетки 500 мг №60
Витера
361,71
Экономия при брони: -54,91 грн