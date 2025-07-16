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Индол-3-карбинол (Indole-3-carbinol)
Индол-3-карбинол (Indole-3-carbinol)
Днепр
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Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 13:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 13:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
774,40
Экономия при брони:
-91,80 грн
682,60
грн
Забронировать
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 13:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 14:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 14:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
753,24
Экономия при брони:
-170,18 грн
583,06
грн
Забронировать
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 14:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 20:00
Не болей
Открыто
Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 15:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 15:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1156,19
Экономия при брони:
-63,68 грн
1092,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Не болей
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №60
Красота и Здоровье
708,40
грн
Забрать 17.07 после 16:00
Индол-3-Карбинол капсулы 0.4 г №100
Красота и Здоровье
1114,70
грн
Забрать 17.07 после 16:00
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