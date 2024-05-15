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Альфа-Биселен капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (719395) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
951,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
1011,74
Экономия: -61,40 грн
950,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
1066,55
Экономия: -116,68 грн
949,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1015,16
Экономия: -95,53 грн
919,63 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
1069,95
Экономия: -127,97 грн
941,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: капсулы (15)
1114,26
Экономия: -164,26 грн
950,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
951,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
1039,91
Экономия: -120,28 грн
919,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: капсулы (1)
1004,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1062,98
Экономия: -143,35 грн
919,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1038,36
Экономия: -118,69 грн
919,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1019,79
Экономия: -77,81 грн
941,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1052,87
Экономия: -56,87 грн
996,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
881,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1026,79
Экономия: -106,46 грн
920,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
951,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
1064,03
Экономия: -68,03 грн
996,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
980,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
951,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
1057,06
Экономия: -119,21 грн
937,85 грн