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Альфа-Биселен капсулы, №15 - Харьков (385900) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
595,69
Экономия: -83,79 грн
511,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
518,89 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
545,40 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
544,64
Экономия: -53,41 грн
491,23 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
514,51 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
524,58 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
525,35 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
525,60 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
513,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
527,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
562,85
Экономия: -68,68 грн
494,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
530,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
548,30 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
497,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
574,81
Экономия: -76,05 грн
498,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
549,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
531,76 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
532,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
537,99
Экономия: -53,57 грн
484,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
517,45 грн