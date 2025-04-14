Киев
Бишофит магниево-минеральный (Bischofite magnesium-mineral)

Бишофит магниево-минеральный (Bischofite magnesium-mineral)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
404.1 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
112,20
Экономия при брони: -27,23 грн
84,97 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
123,80
Экономия при брони: -32,03 грн
91,77 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
416.5 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
120,40
Экономия при брони: -29,20 грн
91,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
418.8 км
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ БИШОФИТ "BISHEFFECT" 100 мл №1
РАГС ПМФ
121,40
Экономия при брони: -29,43 грн
91,97 грн
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