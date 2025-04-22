Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
6.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
93,47
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Мрии, 24
9.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
94,35
Экономия при брони: -5,37 грн
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Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
16.4 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
198,42
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Киевская, 294/1
19.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,93
Экономия при брони: -8,47 грн
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
20.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
20.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
190,84
Экономия при брони: -30,96 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
20.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
20.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
96,53
Экономия при брони: -10,71 грн
Подорожник
Буча, ул. Островского Николая, 18
24.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Буча, ул. Энергетиков, 4
24.5 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 12
24.6 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
94,19
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека бам
Буча, ул. Энергетиков, 8
24.7 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
102,15
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Буча, ул. Энергетиков, 14-А
24.8 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
204,30
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Обухов, ул. Киевская, 111-А
37.3 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
103,36
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека шар@
Бородянка, ул. Центральная, 290
47.1 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
189,55
Экономия при брони: -10,76 грн
Аптека копейка
Фастов, пл. Привокзальная, 19
58.9 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
211,62
Экономия при брони: -15,12 грн
Аптека копейка
Фастов, ул. Соборная, 44
60.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
189,80
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека низких цен
Козелец, ул. Соборности, 14
66.0 км
Гастролакт капсулы №30
Pharmascience
185,73
Экономия при брони: -7,18 грн
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
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Гастролакт капсулы №30
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