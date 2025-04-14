БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА (BERES ANTIFRONT EXTRA)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
478,68
Экономия при брони: -99,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
493,23
Экономия при брони: -99,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
467,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
494,73
Экономия при брони: -79,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
484,44
Экономия при брони: -103,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
467,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
467,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
467,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
491,56
Экономия при брони: -115,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
БЕРЕШ АНТИФРОНТ ЭКСТРА капсулы №30
Beres Pharmaceuticals Ltd