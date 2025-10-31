Киев
О товаре
Цены
Клетчатка зерен овса (Fiber oats)
Клетчатка зерен овса (Fiber oats)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 25 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
38,20
Экономия при брони:
-1,23 грн
36,97
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
45,34
Экономия при брони:
-1,78 грн
43,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
45,89
Экономия при брони:
-2,38 грн
43,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,16
Экономия при брони:
-2,35 грн
33,81
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
42,27
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
36,73
Экономия при брони:
-3,89 грн
32,84
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,93
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,93
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
38,49
Экономия при брони:
-1,52 грн
36,97
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
5.2 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
42,27
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
40,28
Экономия при брони:
-1,32 грн
38,96
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
45,53
Экономия при брони:
-1,99 грн
43,54
грн
Забронировать
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
42,27
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
6.8 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
35,36
Экономия при брони:
-1,51 грн
33,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
38,39
Экономия при брони:
-1,42 грн
36,97
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
45,58
Экономия при брони:
-2,00 грн
43,58
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,01
Экономия при брони:
-2,04 грн
36,97
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,93
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,05
Экономия при брони:
-2,08 грн
36,97
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
КЛЕТЧАТКА ЗЕРЕН ОВСА ДИЕТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 210 г №1
Фармаком
39,93
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню