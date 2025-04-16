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Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)
Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)
Николаев
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони:
-4,70 грн
230,30
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
405.3 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Экономия при брони:
-17,15 грн
227,85
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
408.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони:
-4,70 грн
230,30
грн
Забронировать
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
177.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
291.0 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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