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Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)
Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Экономия при брони:
-17,15 грн
227,85
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони:
-4,70 грн
230,30
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
9.9 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони:
-4,70 грн
230,30
грн
Забронировать
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Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
243.1 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
351.1 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
393.7 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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