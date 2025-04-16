Киев
Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)

Активиум кальция ацетат (Activium calcium acetat)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
В городах рядом
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони: -4,70 грн
230,30 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
351.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Экономия при брони: -17,15 грн
227,85 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
357.7 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Экономия при брони: -4,70 грн
230,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
115.8 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
142.9 км
АКТИВИУМ КАЛЬЦИЯ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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