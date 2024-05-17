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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотБАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР"Цены в аптеках

БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" 50 мл, №1 - Львов (179567) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
83,36
Экономия: -7,39 грн
75,97 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
79,27 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
106,99
Экономия: -18,53 грн
88,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -15,04 грн
88,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
103,46
Экономия: -13,92 грн
89,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18-А
Всего: упаковка (1)
63,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
Всего: упаковка (1)
101,33
Экономия: -11,93 грн
89,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (1)
103,68
Экономия: -13,48 грн
90,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Тимирязева, 12-Д
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -29,04 грн
88,46 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, пл. Независимости, 10
Всего: упаковка (1)
84,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
106,21
Экономия: -16,48 грн
89,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -12,04 грн
88,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -9,83 грн
90,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (1)
102,99
Экономия: -14,53 грн
88,46 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (2)
91,00
Экономия: -2,73 грн
88,27 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -2,80 грн
90,70 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 20
Всего: упаковка (1)
92,00
Экономия: -2,76 грн
89,24 грн