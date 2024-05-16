Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотБАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР"Цены в аптеках

БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" 50 мл, №1 - Харьков (179567) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
81,65 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
89,42 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
Всего: упаковка (1)
91,16 грн
В других городах:
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (2)
88,43
Экономия: -12,35 грн
76,08 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 42 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
103,73
Экономия: -14,04 грн
89,69 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
90,49
Экономия: -3,28 грн
87,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
103,09
Экономия: -13,22 грн
89,87 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -16,53 грн
88,46 грн
Мед-сервис
Подробнее
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
91,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (1)
91,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Владимирская, 1
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (1)
96,97
Экономия: -7,48 грн
89,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (1)
91,16 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 74-К
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
Всего: упаковка (1)
91,16 грн