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БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" капсулы 0,3 г, №60 - Запорожье (177606) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
127,39
Экономия: -6,49 грн
120,90 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (2)
138,24
Экономия: -13,06 грн
125,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
134,19
Экономия: -12,17 грн
122,02 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
132,58
Экономия: -8,58 грн
124,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
134,76
Экономия: -4,86 грн
129,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (1)
133,90
Экономия: -8,82 грн
125,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2)
129,71
Экономия: -7,71 грн
122,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
125,34
Экономия: -5,34 грн
120,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
138,07
Экономия: -8,27 грн
129,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
133,08
Экономия: -7,91 грн
125,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
Всего: упаковка (1)
142,63
Экономия: -8,63 грн
134,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
128,01
Экономия: -4,11 грн
123,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (2)
130,88
Экономия: -7,98 грн
122,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: упаковка (1)
140,06
Экономия: -9,42 грн
130,64 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
125,05
Экономия: -6,05 грн
119,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
139,36
Экономия: -14,40 грн
124,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
135,19
Экономия: -4,29 грн
130,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
127,69
Экономия: -4,79 грн
122,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
128,06
Экономия: -5,16 грн
122,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
137,04
Экономия: -8,85 грн
128,19 грн