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БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" капсулы 0,3 г, №60 - Львов (177606) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
144,93
Экономия: -20,54 грн
124,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
131,12
Экономия: -7,22 грн
123,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (2)
130,64
Экономия: -6,74 грн
123,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 4
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
129,84
Экономия: -10,04 грн
119,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (1)
125,97
Экономия: -6,14 грн
119,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 158
Всего: упаковка (1)
127,89
Экономия: -4,99 грн
122,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
126,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Возрождения, 1/1
Всего: упаковка (2)
113,60 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 20
Всего: упаковка (1)
129,38
Экономия: -7,38 грн
122,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (2)
131,78
Экономия: -7,88 грн
123,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
120,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -3,61 грн
116,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (1)
126,57
Экономия: -4,67 грн
121,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
138,21
Экономия: -15,52 грн
122,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 22-Д/1
Всего: упаковка (1)
114,12 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
141,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (4)
127,38
Экономия: -6,48 грн
120,90 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -3,76 грн
121,74 грн