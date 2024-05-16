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БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" капсулы 0,3 г, №60 - Киев (177606) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
136,71
Экономия: -6,71 грн
130,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
134,43
Экономия: -7,43 грн
127,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
139,85
Экономия: -13,91 грн
125,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
114,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (2)
136,99
Экономия: -10,97 грн
126,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ратушного Романа, 21-А
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
114,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
136,52
Экономия: -11,56 грн
124,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
129,37
Экономия: -7,47 грн
121,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
134,65
Экономия: -9,17 грн
125,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
137,17
Экономия: -11,09 грн
126,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
144,37
Экономия: -18,95 грн
125,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
114,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
143,56
Экономия: -13,75 грн
129,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
133,33
Экономия: -7,43 грн
125,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 36
Всего: упаковка (1)
113,60 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
125,66
Экономия: -5,76 грн
119,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
136,66
Экономия: -11,70 грн
124,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (1)
128,29
Экономия: -6,39 грн
121,90 грн