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БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" капсулы 0,3 г, №60 - Харьков (177606) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
131,55
Экономия: -7,25 грн
124,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
137,64
Экономия: -6,74 грн
130,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
132,88
Экономия: -7,98 грн
124,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
136,11
Экономия: -8,81 грн
127,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
140,27
Экономия: -9,65 грн
130,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 34
Всего: упаковка (1)
142,09
Экономия: -11,45 грн
130,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
134,47
Экономия: -7,17 грн
127,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (1)
136,37
Экономия: -5,22 грн
131,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
126,21
Экономия: -4,61 грн
121,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
133,95
Экономия: -6,65 грн
127,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (2)
130,04
Экономия: -8,14 грн
121,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
142,04
Экономия: -11,40 грн
130,64 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (1)
147,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
151,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 42 мин
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
124,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Танкопия, 23
Всего: упаковка (1)
133,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
127,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
149,50 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (1)
143,50 грн