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БАРСУЧИЙ ЖИР С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ "ЭЛИКСИР" капсулы 0,3 г, №60 - Днепр (Днепропетровск) (177606) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
130,79
Экономия: -4,79 грн
126,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
136,08
Экономия: -11,13 грн
124,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
127,25
Экономия: -6,35 грн
120,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
126,78
Экономия: -4,88 грн
121,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
130,27
Экономия: -4,27 грн
126,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
128,94
Экономия: -5,04 грн
123,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
128,56
Экономия: -5,56 грн
123,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
139,81
Экономия: -11,62 грн
128,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
Всего: упаковка (1)
139,47
Экономия: -8,23 грн
131,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
133,72
Экономия: -8,78 грн
124,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (2)
135,39
Экономия: -8,39 грн
127,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
130,19
Экономия: -7,29 грн
122,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
139,11
Экономия: -14,15 грн
124,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
139,79
Экономия: -8,89 грн
130,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (2)
113,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (2)
133,22
Экономия: -8,32 грн
124,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
130,70
Экономия: -7,80 грн
122,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (1)
141,17
Экономия: -14,77 грн
126,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (2)
131,14
Экономия: -7,24 грн
123,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
127,24
Экономия: -7,24 грн
120,00 грн