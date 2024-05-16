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FERTILOVIT® M PLUS капсулы, №60 - Львов (452237) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
2549,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
2549,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
2667,00
Экономия: -133,35 грн
2533,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Дзюбы Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2549,00 грн
Экспресс фарм
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 132
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
2526,00
Экономия: -126,30 грн
2399,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: капсулы (2)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4-Б
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
2549,00 грн