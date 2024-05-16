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FERTILOVIT® M PLUS капсулы, №90 - Львов (325146) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: капсулы (5)
3249,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Волчинец, ул. Волчинецкая, 225-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: капсулы (60)
3065,65 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
3058,22
Экономия: -33,76 грн
3024,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
3144,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (2)
3152,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
3199,00 грн
Йод
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Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (2)
3027,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Борисенко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: капсулы (4)
3249,00 грн