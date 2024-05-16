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FERTILOVIT® F 35 PLUS капсулы, №30 - Львов (390794) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Йод
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Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
1320,93 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Гостомельская, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1399,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
1427,00
Экономия: -71,35 грн
1355,65 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 38 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
1393,00
Экономия: -69,65 грн
1323,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: капсулы (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
1456,00
Экономия: -72,80 грн
1383,20 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
1427,00
Экономия: -71,35 грн
1355,65 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
1399,00 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
1361,20 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
1369,00 грн