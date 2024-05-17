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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаDETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯЦены в аптеках

DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл в футляре, №1 - Запорожье (501602) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -7,00 грн
56,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
67,00
Экономия: -11,00 грн
56,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (2)
73,04 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
72,00
Экономия: -16,00 грн
56,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
67,00
Экономия: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
68,86 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
67,00
Экономия: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
Всего: упаковка (1)
73,39 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
73,56 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
67,00
Экономия: -11,00 грн
56,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
72,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
64,80
Экономия: -9,01 грн
55,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
67,40
Экономия: -11,61 грн
55,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (1)
59,44
Экономия: -3,65 грн
55,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
70,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
68,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (1)
62,60
Экономия: -6,81 грн
55,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (2)
71,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
68,80 грн