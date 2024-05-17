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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаDETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯЦены в аптеках

DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл в футляре, №1 - Одесса (501602) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
66,80 грн
В других городах:
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
82,60
Экономия: -26,81 грн
55,79 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Березовка, ул. Танасчишина, 61
Всего: упаковка (1)
72,67 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Арциз, ул. Соборная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
68,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: упаковка (1)
72,89 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
Всего: упаковка (1)
73,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (3)
73,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
Всего: упаковка (2)
75,60
Экономия: -19,81 грн
55,79 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (3)
73,12 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Окны, ул. Центральная, 13
Всего: упаковка (2)
71,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (4)
72,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Подольск, ул. Сельскохозяйственная, 9/1
Всего: упаковка (1)
68,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (1)
73,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Торговая, 62
Всего: упаковка (1)
73,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Авраамовская, 62/64
Всего: упаковка (1)
72,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новоархангельск, ул. Центральная, 24-А
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (3)
68,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (8)
73,32 грн