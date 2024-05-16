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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаDETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯЦены в аптеках

DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл в футляре, №1 - Киев (501602) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (8)
68,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
68,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
68,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
72,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
73,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
73,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
90,30
Экономия: -33,70 грн
56,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (1)
82,30
Экономия: -26,53 грн
55,77 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
66,80
Экономия: -8,42 грн
58,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
69,91
Экономия: -14,14 грн
55,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
68,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Русановский, 12
Всего: упаковка (1)
68,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -34,90 грн
56,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (1)
68,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -16,23 грн
55,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (3)
73,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (2)
70,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
71,22
Экономия: -15,45 грн
55,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
Всего: упаковка (2)
68,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, шоссе Харьковское, 8
Всего: упаковка (1)
72,91 грн