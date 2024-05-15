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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаDETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯЦены в аптеках

DETOXMAG ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ МАГНИЕВО-МИНЕРАЛЬНАЯ флакон 100 мл в футляре, №1 - Харьков (501602) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
69,07 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
69,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
72,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
69,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
73,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
68,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
73,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
73,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
73,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (1)
72,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (11)
68,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (3)
73,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
68,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (3)
72,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 25-А
Всего: упаковка (1)
71,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
72,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
67,40
Экономия: -11,63 грн
55,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
72,97 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
73,43 грн