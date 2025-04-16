Николаев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3142,14
Экономия при брони: -117,34 грн
3024,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3255,57
Экономия при брони: -220,82 грн
3034,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3209,02
Экономия при брони: -184,22 грн
3024,80 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3156,43
Экономия при брони: -131,63 грн
3024,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3212,37
Экономия при брони: -187,57 грн
3024,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3186,83
Экономия при брони: -162,03 грн
3024,80 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2859,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3144,86
Экономия при брони: -110,11 грн
3034,75 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3236,08
Экономия при брони: -211,28 грн
3024,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3180,45
Экономия при брони: -155,65 грн
3024,80 грн