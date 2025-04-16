Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3210,24
Экономия при брони: -185,44 грн
3024,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3193,52
Экономия при брони: -168,72 грн
3024,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3211,15
Экономия при брони: -186,35 грн
3024,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3203,55
Экономия при брони: -178,75 грн
3024,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3197,78
Экономия при брони: -172,98 грн
3024,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3174,37
Экономия при брони: -149,57 грн
3024,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3165,86
Экономия при брони: -141,06 грн
3024,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3169,81
Экономия при брони: -145,01 грн
3024,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2854,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
3159,78
Экономия при брони: -134,98 грн
3024,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Астазандра капсулы 640 мг №30
Zandra Lifesciences
2660,00 грн