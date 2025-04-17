Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -11,50 грн
В городах рядом
Свк фарм
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
85,00
Экономия при брони: -2,55 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
80,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Бердичев, ул. Житомирская, 43
74.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Гайсин, ул. 1-го Мая, 67
80.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Бажаемо здоровья
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
94.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
111.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -11,60 грн
Бажаемо здоровья
Ямполь, ул. Свободы, 140
111.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Житомир, ул. Небесной Сотни, 10
114.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
121.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,40
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 82
131.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Барановка, ул. Соборная, 4-А
131.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,70
Экономия при брони: -8,80 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
131.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека бам
Белая Церковь, ул. Гоголя, 14
132.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Біла ромашка
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,86
Экономия при брони: -3,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
134.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,50
Экономия при брони: -10,90 грн