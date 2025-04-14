Одесса (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
4.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
73,97
Экономия при брони: -6,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
5.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,60
Экономия при брони: -5,20 грн