Николаев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Николаев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,60
Экономия при брони: -8,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/10
4.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,40
Экономия при брони: -7,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 12
54.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
75.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
99.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
99.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
99.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
99.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
107.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
107.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
107.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -8,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
108.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
108.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
73,97
Экономия при брони: -8,67 грн