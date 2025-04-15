Киев
Дикий ямс (Wild yam)

Дикий ямс (Wild yam)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -4,70 грн
101,30 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,90
Экономия при брони: -3,30 грн
106,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,60
Экономия при брони: -5,30 грн
101,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -4,60 грн
101,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -4,60 грн
101,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -4,70 грн
101,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -0,70 грн
105,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
96.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -0,50 грн
105,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -1,60 грн
104,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 50
114.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -1,50 грн
104,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -1,80 грн
104,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 62
115.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -1,60 грн
104,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Мазепы, 7
116.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,40 грн
102,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
117.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
89,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 11
118.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,40 грн
102,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
119.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,30 грн
102,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
90,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Млинов, ул. Ровенская, 1
136.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -4,40 грн
101,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Воли, 4
137.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -4,40 грн
101,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
107,60
Экономия при брони: -6,30 грн
101,30 грн
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