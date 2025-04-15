Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -4,60 грн
В городах рядом
Подорожник
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Бережаны, пл. Рынок, 20
79.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
96.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 50
114.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,90
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 62
115.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Мазепы, 7
116.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Шептицкого, 15
117.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 11
118.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека бам
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
119.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,00
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Млинов, ул. Ровенская, 1
136.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Луцк, просп. Воли, 4
137.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
105,70
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Луцк, просп. Возрождения, 39
140.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
107,60
Экономия при брони: -6,30 грн