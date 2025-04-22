Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
83,00
Экономия при брони: -5,81 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
113,90
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
101,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
113,87
Экономия при брони: -3,42 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
110,90
Экономия при брони: -15,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
5.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
5.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -10,80 грн
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
6.1 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
104,70
Экономия при брони: -9,30 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
109,86
Экономия при брони: -3,30 грн