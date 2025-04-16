Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
90,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,20
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
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Подорожник
Желтые Воды, ул. Богуна Ивана, 42/1
49.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,10
Экономия при брони: -4,80 грн
Народная аптека
Покров, ул. Центральная, 44/19
61.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
84.2 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
106,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Бажаемо здоровья
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Е
105.3 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
90,00
Экономия при брони: -7,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
108.4 км
Дикий Ямс таблетки 0.5 г №30
Элит-фарм
87,00
Экономия при брони: -4,50 грн